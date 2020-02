La Canottieri Ongina è lanciatissima: 3-2 al Concorezzo e vetta agganciata

Non finisce di stupire la Canottieri Ongina, che inizia al meglio il girone di ritorno in serie B maschile (girone B) grazie al bellissimo successo al tie break nella maratona casalinga contro i brianzoli della Robosystem Concorezzo, arrivata a Monticelli con l’etichetta di capolista insieme a Mirandola.

Neanche una delle due prime della classe, tra l’altro nettamente vincitrice all’andata, è riuscita a fermare la corsa della squadra di Mauro Bartolomeo, che ha festeggiato così il terzo successo consecutivo e il decimo stagionale. Una torta gustosa, dunque, che vede apposta una ciliegina deliziosa: l’aggancio alla vetta, con i gialloneri piacentini che hanno raggiunto lo stesso Concorezzo e anche i modenesi dello Stadium Mirandola, battuti al tie break a Bovezzo per mano del Valtrompia Volley. Mirandola che sarà anche il prossimo avversario di Boschi e compagni nella trasferta modenese di sabato alle 18 per un altro esame di maturità della compagine rivierasca.

A Monticelli, intanto, è andato in scena un match senza esclusione di colpi, un lungo braccio di ferro dove la Canottieri Ongina ha avuto il merito di crederci fino alla fine, resistendo alla puntuale risposta avversaria dopo aver conquistato il primo e il terzo set. Decisivo, così, il tie break, con i padroni di casa a segno 15-12 agevolati dal tris a muro del centrale Bara Fall. Le due squadre hanno avuto numeri simili, anche se i monticellesi hanno saputo sbagliare meno in attacco (17 a 8 il conto degli errori in terzo tocco), aspetto importante quando l’equilibrio è massimo e si gioca su una manciata di palloni.

Risultati prima giornata di ritorno serie B maschile girone B:

Valtrompia Volley-Stadium Mirandola 3-2

AMA San Martino-Modena Volley 0-3

Canottieri Ongina-Robosystem Concorezzo 3-2

Il Viaggiator Goloso-Scanzorosciate 0-3

Mgr Grassobbio-Acl Busseto 0-3

Moma Anderlini Modena-Gabbiano Mantova 2-3

Riposa: Viadana Volley.

Classifica: Stadium Mirandola, Canottieri Ongina, Robosystem Concorezzo 28, Gabbiano Mantova, Modena Volley 26, Scanzorosciate, Moma Anderlini Modena 24, Viadana Volley 19, Acl Busseto Volley 16, Valtrompia Volley 14, Mgr Grassobbio 12, AMA San Martino 7, Il Viaggiator Goloso 0.

CANOTTIERI ONGINA-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-2

(25-21, 25-27, 25-21, 21-25, 15-12)

CANOTTIERI ONGINA: Fall 10, Miranda 10, Amorico 11, De Biasi 12, Boschi 3, Caci 24, Cereda (L), Ferrari Ginevra, Rossi (L), Piazzi. N.e.: Kolev, Perodi, Ousse. All.: Bartolomeo

ROBOSYSTEM CONCOREZZO: Milani 12, Polignino, Masciadri 10, Fumagalli 4, Daolio 13, Meneghello 20, Picchio (L), Reseghetti 3, Schintu 9, Falgari, Asnaghi (L). N.e.: Speziale, Santambrogio. All.: Gervasoni

ARBITRI: Filippo D’Amico e Davide Pettenello

Foto di Andrea Scrollavezza