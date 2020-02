La Curia: “Niente catechismo e strette di mano a Messa”

A Messa senza scambiarsi “il segno di pace”. Anche la Curia di Piacenza si adegua alla disposizioni cautelative emanate dalla Prefettura per abbassare il rischio di contagio da coronavirus. Con una comunicazione che indica una sospensione delle attività aggregative e di catechismo e limita il contatto fisico durante l’eucaristia e la messa.

Ecco il testo: “A seguito delle disposizioni emanate dalla Prefettura di Piacenza a riguardo dell’allerta Coronavirus, il Vescovo dispone, a scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, la sospensione delle attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative (attività di oratorio, feste …). Per la Celebrazione della Messa, la Santa Comunione sia distribuita solo sulla mano e non in bocca e si eviti lo scambio di pace”.