La nuova assemblea regionale s’insedia a porte chiuse

Assemblea legislativa. Venerdì 28 febbraio seduta d’insediamento a porte chiuse

Anche il Parlamento regionale si adegua alle disposizioni per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus. L’ordine del giorno della prima seduta della nuova legislatura (l’undicesima) prevede l’elezione del presidente dell’Assemblea e dell’Ufficio di presidenza

La seduta d’insediamento dell’Assemblea legislativa, che inaugurerà l’undicesima legislatura regionale, si terrà venerdì 28 febbraio alle ore 10. Per ragioni di sicurezza, al fine di ottemperare alle disposizioni per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus, i lavori d’Aula si svolgeranno a porte chiuse, quindi senza pubblico e giornalisti. L’attività d’informazione sarà garantita dall’ufficio stampa dell’Assemblea legislativa.

L’ordine del giorno prevede l’elezione del presidente dell’Assemblea e dell’Ufficio di presidenza, composto da due vicepresidenti, due segretari e due questori. Alle nomine di presidente e Ufficio di presidenza si procede con quattro elezioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei consiglieri.

Per l’elezione del presidente è richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri (40 voti). Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea legislativa.

Per l’elezione dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori, che avviene in tre sessioni di voto distinte, ciascun consigliere esprime una sola preferenza e al termine di ogni elezione risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il consigliere più anziano d’età.

Il presidente rappresenta l’Assemblea, la convoca, la presiede e ne dirige i lavori. Organo al di sopra delle parti, il suo compito è garantire, con equilibrio e imparzialità, il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri, sia della maggioranza che dell’opposizione. Il presidente, quindi, convoca e dirige i lavori dell’Assemblea, assicurandone il buon andamento, tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni, convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo.

L’Ufficio di presidenza affianca il presidente nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile del Parlamento regionale. In particolare, i vicepresidenti lo sostituiscono a turno nella direzione delle sedute d’Aula, dell’Ufficio di presidenza, della Conferenza dei capigruppo e nelle funzioni di rappresentanza dell’Assemblea. I segretari sovrintendono a turno alla redazione del processo verbale e del resoconto integrale dei lavori d’Aula.

A loro spetta il compito di dare lettura delle proposte e dei documenti, di procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni nonché di assicurare la regolarità delle operazioni di voto durante le sedute. I questori, infine, predispongono la proposta di bilancio e di conto consuntivo, curano il buon andamento dell’amministrazione, vigilando sull’applicazione delle norme e delle direttive dell’Ufficio di presidenza, sovrintendono al mantenimento dell’ordine secondo le disposizioni del presidente e fungono da riferimento per i singoli consiglieri. A ciascun componente dell’Ufficio di presidenza può essere attribuito l’incarico di seguire una specifica area di attività rispetto alla quale svolgere compiti preparatori ed esecutivi.