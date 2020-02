Inizio di settimana con cielo nuvoloso a Piacenza.

Secondo quanto riporta Arpae, lunedì 24 febbraio la giornata si aprirà con nuvolosità variabile e locali foschie in pianura. Nel pomeriggio ci sarà un rasserenamento, ma a partire dalla sera il quadro atmosferico potrebbe essere caratterizzato da un ulteriore peggioramento.

Situazione che si protrarrà anche martedì 25 febbraio: in pianura è previsto molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli.

Temperature in lieve calo: minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 13 °C in pianura.