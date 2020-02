La solidarietà della polizia viaggia in sella con il moto club Livio Scotti

La Delegazione di Piacenza “Livio Scotti” del Moto Club Polizia di Stato, nell’anno appena trascorso, ha deciso di sostenere l’attività della sede locale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, nonché il Piano Marco Valerio del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S.

Il Piano Marco Valerio è un fondo destinato ai figli, malati cronici, del personale della Polizia di Stato ed è l’Ente al quale – per Statuto – tutte le delegazioni d’Italia del Moto Club Polizia di Stato fanno pervenire quanto raccolto per beneficenza, nell’ottica del rispetto della condizione di disagio e dolore di chi ha figli gravemente ammalati Grazie quindi ad una lunga serie di eventi organizzati lo scorso anno, ed anche a numerose donazioni di privati, gli iscritti piacentini al Moto Club hanno raccolto 2.900 euro che sono stati già devoluti agli enti beneficiari.

Il Presidente della sede di Piacenza dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Giovanni Taverna e la Vice Presidente Franca Aliprandi nei giorni scorsi hanno accolto con calore e riconoscenza la rappresentanza della Delegazione del Moto Club Polizia di Stato, che ha consegnato loro la cifra destinata, rappresentata simbolicamente anche da un maxi assegno. Dal cordiale incontro è emerso come la sinergia che si è stretta tra queste due realtà potrebbe portare, in un prossimo futuro, a nuove e più ampie collaborazioni, alla luce della comunione di intenti a favore di chi è più sfortunato.

La Delegazione di Piacenza del Moto Club Polizia di Stato, guidata sin dalla sua costituzione nell’anno 2010 dal Sostituto Commissario Michele Mauro, responsabile dell’Ufficio Minori della nostra Questura, da sempre è impegnata in attività benefiche a favore di chi ha più bisogno. Nel corso degli anni sono stati raccolti quasi 17mila euro, destinati a diverse iniziative in città, ma anche sul territorio nazionale, al Piano Marco Valerio del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S al quale, in questi ultimi due anni, sono stati devoluti ben 1.650 €, ed il tutto in stretta collaborazione con altri motoclub della nostra provincia, quali il Moto Club d’Epoca Tarquinio Provini ed i Pistoni Tonanti di Carpaneto Piacentino.