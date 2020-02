La Virtus Riverponte sbanca Vico e si consolida al quarto posto in classifica

Virtus corsara sul campo di un Vico mai domo con una prova convincente determinata anche dal rientro di quasi tutti i giocatori.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e la gara è sempre stata avvincente e a tratti spigolosa. Partono fortissimo i ragazzi di Ponte, con Di Giorgio e Pirolo che fanno subito valere la loro esperienza sotto le plance, a cui rispondono Mazzeo e Goldoni. Il primo quarto si chiude con il parziale di 19 a 24 a favore degli ospiti. Nel secondo periodo per la Virtus gli unici canestri vengono realizzati dal solito Di Giorgio che sta vivendo un periodo di splendida forma fisica e mentale che lo ha portato a fare un eccellente 10 su 12 ai liberi oltre a recuperare una infinità di rimbalzi e da un rigenerato Gregori che utilizza la sua velocità che risulta letale per tutte le difese. I padroni di casa restano però aggrappati alla partita con il veterano Lavega, che guida abilmente i giovani compagni: il parziale si chiude sempre a favore della Virtus sul punteggio di 33 a 38.

Al ritorno in campo, complice un po’ di rilassamento generale e l’intensità messa in atto dai ragazzi di coach Fiesolani, gli ospiti di impattare sul 46 pari a due minuti dalla fine del periodo. La Virtus a quel punto si ricorda di avere a disposizione molto talento e inizia a difendere forte con Cottini, Bacigalupi, Villani T. e Markovic, tanto da chiudere il parziale sul punteggio di 49 a 53. Nell’ultimo periodo la Virtus, attraverso un Elia Villani con gli “occhi della tigre” per dimostrare al suo ex coach il proprio valore, disputa un parziale da urlo con 12 punti realizzati tutti con grandi giocate, a cui si aggiunge l’attenta regia di Bricchi e la bomba mortifera di Markovic che chiude definitivamente la contesa sul punteggio di 67 a 77 a favore degli ospiti.

Da segnalare l’ottima prova di tutto il collettivo che sta ritrovando sicurezza e consapevolezza dei propri mezzi e di un’ottima percentuale ai liberi (25 su 33). Sabato 29 febbraio altra insidiosa trasferta a Bibbiano.

VICO-VIRTUS RIVERPONTE 67/77 (19/24, 33/38, 49/53, 67/77)

COTTINI 1, GREGORI 9, BRICCHI 6, MASSARI, PARI 9, BACIGALUPI, VILLANI T.2, VILLANI E.17, DI GIORGIO 18, MARKOVIC 8, PIROLO 7. ALLENATORI LUCEV E BUSA