“L’acqua è vita, produttività, sicurezza. Ma va governata”

Si è aperto il 5 febbraio, all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il ciclo di cinque conferenze dal titolo: “Piacenza città tra le acque: fonti, sicurezza, suoni e valore delle nostre acque”.

E’ Luciano Guarinoni, Presidente provinciale di Auser ad illustrarne le finalità: “L’iniziativa è stata ideata e progettata da Marco Marchetta e Linda Pampari – direttore e referente dell’Università Popolare di Piacenza (settore cultura di Auser) – e comprende una serie di conferenze divulgative pubbliche e aperte a tutti sul tema dell’acqua, la sua gestione, il suo uso sostenibile, il suo impiego nel comparto produttivo e la sua rappresentazione sotto forma di suoni e immagini”.

Ad intervenire alla prima manifestazione il Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani che ha fatto un excursus sulla bonifica piacentina dal 1500 ad oggi per poi parlare di progettualità: “La bonifica del nostro territorio è partita in epoche lontane e da sempre è sinonimo di buon fare. Oggi noi siamo eredi di una cultura che va ricordata e trasmessa senza dimenticare che, nonostante sia stato fatto tanto, quello di oggi non è un punto di arrivo ma il momento di un percorso che va portato avanti con coraggio e visione”. A tirare le somme della prima giornata sempre Luciano Guarinoni: “L’acqua è vita, produttività, sicurezza; in una parola: felicità! Gli eventi meteorologici degli ultimi anni insegnano – ancora una volta – che l’acqua va governata e che l’intervento dell’uomo, anche con opere di difesa e sviluppo, è fondamentale. Guardiamo avanti e non diamo per scontato quello di cui possiamo godere che è frutto dell’esperienza e della capacità di agricoltori e tecnici lungimiranti”.

Le prossime conferenze in agenda sono programmate per il 19 febbraio ore 16, “AGENDA 2030: uso sostenibile delle risorse idriche con l’ ing. geologo Marco Bergonzoni (Eduiren) (presso Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano); il 26 febbraio ore 16, “Dalla captazione al rubinetto allo scarico: aspetti tecnici e di corretto monitoraggio” con l’Ing. Marco Bergonzoni (Eduiren), sempre all’ Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano; il 4 marzo ore 16 con “Prevenzione e qualità dell’ acqua” quando interverrà il dott. Roberto Florio (incontro alla “Serra” di Palazzo Ghizzoni-Nasalli); infine il 17 marzo ore 16, sarà la volta di: “La composizione del paesaggio sonoro nel progetto “Un Po di musica”, con Roberto Doati, docente di Musica Elettronica presso il Conservatorio Nicolini (presso la “Serra” di Palazzo Ghizzoni-Nasalli).