Lago di Garda: cresce la vendita di ville anche grazie al turismo di lusso 

Il Lago di Garda tocca ben tre regioni italiane – Trentino, Lombardia e Veneto – ed è uno dei laghi nostrani che attrae maggiormente i turisti. Anche grazie a questi visitatori, sia dall’Italia che dal mondo, il mercato immobiliare di quest’area presenta un trend positivo.

Una volta visitati i luoghi che si affacciano su questo incantevole specchio d’acqua, infatti, sono in molti a decidere di acquistare una casa qui per poterci tornare in futuro. A risentirne favorevolmente sono soprattutto le ville, che vengono richieste e acquistate da tutti quei compratori di lusso che desiderano trascorrere le proprie vacanze in una location esclusiva e rilassante.

Sono molte le ville in vendita sul lago di Garda immerse in panorami mozzafiato. La biodiversità delle sue sponde va dai paesaggi collinari ricchi di vigneti e oliveti, ai porticcioli pittoreschi e variopinti che ospitano persino alberi di agrumi e cespugli di bouganville: non a caso, lo stesso Dante cita il lago di Garda in un passo della Divina Commedia.

Una delle località più note e ricercate, a livello abitativo, è senz’altro Sirmione, fonte d’ispirazione per un altro poeta eccellente, ovvero Giosuè Carducci, che nella sua celebre opera ne decanta la bellezza. Denominata anche perla del lago di Garda, è una penisola caratterizzata, oltre che dalla vegetazione rigogliosa, dalle famose Grotte di Catullo, che sono rappresentate dai resti di una domus romana risalente ai primi secoli dopo Cristo e probabilmente appartenuta all’omonimo poeta.

Oltre a monumenti d’interesse storico e religioso, in questa località si trovano anche centri termali che attirano avventori tutto l’anno. Possedere una villa su queste rive significa godere di un’atmosfera unica e ricca di storia, ma anche avere una fonte di reddito importante qualora si decida di affittarla durante la stagione estiva.

Desenzano del Garda, invece, è una località che dalle colline moreniche degrada dolcemente verso il lago, in una varietà di paesaggi spettacolare. Alcune bellissime ville sorgono proprio su queste alture, che attraggono gli amanti del trekking o semplicemente della serenità della natura. Si tratta, quindi, di una soluzione abitativa perfetta per chi ricerchi la tranquillità immersa nel verde ma voglia comunque trovarsi a due passi dal centro e dai servizi necessari.

Altrettanto suggestivi sono gli scenari da cui si può godere a Padenghe sul Garda, celebre località di viti e ulivi da cui vengono prodotti vini e oli di pregio. In questa zona, sorge anche un castello arroccato su un’altura che offre alla vista un panorama unico del lago. Anche qui è possibile fare lunghe passeggiate a contatto con la natura oppure approfittare di una gita in battello, tutto nel giro di pochi chilometri.

Molto gettonata è anche Manerba del Garda, il cui centro nevralgico è rappresentato da uno sperone roccioso a picco sul lago dove è possibile acquistare ville di lusso di rara bellezza. Si può inoltre godere di coste sabbiose dove rilassarsi nei mesi estivi o da cui esplorare gli isolotti al centro del lago a bordo di un’imbarcazione.

Poco più a nord, si arriva a Toscolano-Maderno, a sua volta di origini romane e ricco di viti ed olivi. Per la particolare purezza delle acque che bagnano le coste di questo paese, è una delle località maggiormente apprezzate e ricercate dai turisti che ambiscano a lusso e bellezze paesaggistiche al contempo.

Infine, verso l’interno, regna lo stile liberty di ville immerse nella campagna, come nella cittadina di Lonato del Garda. Il lago si trova comunque a poca distanza, mentre una delle peculiarità più caratteristiche è rappresentata dalle mura e dalla rocca d’ispirazione longobarda: presente e passato qui s’intrecciano, in una location dove si può al contempo passeggiare per le vie dello shopping sia ammirare mura antiche e borghi storici.