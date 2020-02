L’Assigeco riprende gli allenamenti. Rinviata la Coppa Italia

Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato, quest’oggi, una nota ufficiale sul rinvio della Coppa Italia LNP.

“Lega Nazionale Pallacanestro – si legge -, in accordo con l’organizzatore Basket Ravenna “Piero Manetti”, comunica ufficialmente che la Coppa Italia LNP 2020 Old Wild West non si disputerà nelle date previste del 6-7-8 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus. Le date di ricollocazione della Final Eight sono in fase di studio, parallelamente a quelle riguardanti i campionati di Serie A2 e Serie B, in accordo con il Settore Agonistico FIP. La nuova calendarizzazione della stagione sarà resa nota nel più breve tempo possibile”.

Nel frattempo l’Assigeco Piacenza comunica la ripresa degli allenamenti della Prima Squadra al PalaBanca, già nella giornata di ieri. Allenamenti che si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse come previsto dal decreto attuativo sul Coronavirus riguardante tutti i comuni della regione Emilia-Romagna.