Lavori di potatura in via Gervasi, modifiche alla viabilità per due settimane

Il Comune di Piacenza informa che dalle 8 di venerdì 14 febbraio, sino alle 24 di venerdì 28, in via Gervasi si procederà a interventi di potatura delle piante che comporteranno, nei tratti di strada progressivamente interessati, il divieto di sosta su entrambi i lati (negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica) e il divieto di circolazione.

Da quest’ultimo provvedimento saranno esclusi unicamente i residenti, che in via eccezionale potranno percorrere i tratti in cui non è operativo il cantiere in entrambi i sensi di marcia, per raggiungere le autorimesse private, oltre ai mezzi di soccorso e di polizia.