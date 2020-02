Lavori lungo la tangenziale Sud Ovest, traffico a senso alternato

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza informa che, lungo la tangenziale Sud Ovest di Piacenza, sono in corso interventi per il ripristino del manto stradale, con la posa di nuovo asfalto.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’istituzione di senso unico alternato, regolato da movieri,, dal km 6+750 (Rotatoria di Via Turati) al km 9+130 (Rotatoria Galleana) nel territorio del Comune di Piacenza, dalle ore 9 alle ore 17 del 14 febbraio.