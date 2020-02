Lavoro domestico, Assidatcolf “Pubblicate nuove tabelle Inps”

“Contributi previdenziali di colf, badanti e baby sitter: pubblicati i nuovi valori Inps validi per l’anno 2020. Rispetto alle tariffe del 2019, le famiglie che hanno alle proprie dipendenze personale domestico dovranno versare circa 1 centesimo in più per ogni ora di lavoro, sia che si tratti di un rapporto a tempo determinato che indeterminato. Invariato il contributo orario da versare in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato superiore alle 24 ore settimanali”.

E’ quanto comunica Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico aderente a Confedilizia. “La variazione – prosegue – è retroattiva e si applica dal 1 gennaio 2020. Considerando che i contributi per attività domestica si versano trimestralmente, la prossima scadenza da segnare sul calendario è quella del 10 aprile, quando saranno chiamati alle casse i datori di lavoro relativamente all’attività svolta da colf, badanti e baby sitter nel primo trimestre 2020”.

“Infine – conclude Assindatcolf – segnaliamo un’altra novità che arriva dall’Inps relativa all’utilizzo della carta di identità digitale elettronica (CIE), un nuovo strumento che si aggiunge al Pin, alla Spid e al Cns, per accedere a tutti i servizi on line, compresi quelli per lavoro domestico”.

Per ulteriori informazioni e per avere assistenza per la stipula dei contratti di lavoro domestico è possibile rivolgersi alla locale Sezione di Assindatcolf, presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia, sita in Piacenza, Via del Tempio n. 27-29 (Piazza della Prefettura). Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00 (telefono 0523.327273; e-mail: assindatcolf@confediliziapiacenza.it).