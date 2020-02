Lazio super con Inzaghi, dalla Spagna “Il Barcellona lo segue”

Continua la straordinaria stagione della Lazio di Simone Inzaghi, che battendo l’Inter nel posticipo di domenica sera andato in scena all’Olimpico ha scavalcato proprio i nerazzurri portandosi ad un solo punto dalla capolista Juventus, in piena corsa Scudetto.

Prestazioni che mettono in luce l’ottimo lavoro svolto sin qui dal tecnico piacentino (arrivato, lo ricordiamo, sulla panchina biancoceleste quasi per caso, dopo la rottura della società del presidente Lotito con Marcelo Bielsa), che quest’anno, con dieci vittorie consecutiva in campionato ha anche superato il precedente record di nove successi della Lazio che risaliva alla stagione 1998/99, quando in panchina sedeva Sven Goran Eriksson.

Risultati che avrebbero attirato l’attenzione di uno dei club più prestigiosi al mondo: secondo quanto riportato da Don Balon il Barcellona – guidato al momento Quique Setién dopo l’esonero di Valverde – avrebbe messo gli occhi su Inzaghi: il sito spagnolo specifica che non vi è ancora stato nessun contatto, ma che il suo lavoro “non sta passando inosservato ai grandi club europei, incluso il Barcellona”. “Buon allenatore, metodi eccellenti e ottimi risultati. Barça, in agguato” – viene sintetizzato.