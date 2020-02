Nella serata di lunedì 17 febbraio, nella Sede dell’Associazione Liberali Piacentini “Luigi Einaudi” di via Cittadella a Piacenza, si è svolto un incontro aperto a tutti sul tema di riorganizzare il centro storico e rivedere il piano del traffico a medio e lungo termine.

Una folta platea ha preso parte all’incontro presieduto dall’avvocato Corrado Sforza Fogliani e dall’avvocato Antonino Coppolino, tutti concordi sul fatto che è necessario dare una boccata d’ossigeno ai negozianti del centro storico.

“C’è un piano urbano per la mobilità sostenibile, che dovrebbe essere approvato nei prossimi mesi dal Comune di Piacenza, che a nostro avviso è un piano sovraordinato – spiega l’avvocato Antonino Coppolino, Presidente dell’Associazione Liberali Piacentini – e gerarchicamente superiore al piano urbano del traffico. Esso riguarda sia il nucleo cittadino sia le aree limitrofe, intervenendo sul centro storico e, in special luogo, con un ampliamento della zona traffico limitato (ztl), con delle previsioni che non condividiamo. Per questo abbiamo avanzato delle proposte alternative per dare maggior respiro e incentivo a quella tanto auspicata ripresa di un centro storico che, allo stato attuale dei fatti, sta lentamente morendo”.

“Il dibattito che abbiamo organizzato questa sera (lunedì 17 febbraio, ndg) è finalizzato ad una discussione in merito alla nostra proposta alternativa – ha proseguito il presidente Antonino Coppolino – che, riteniamo senza indugio, possa dare maggior respiro al centro storico e a tutta la città: anzitutto riteniamo che il centro storico debba trovare maggior ingresso attraverso due direttrici che vanno da una parte all’altra della città e che consentirebbero più opportunità a chi è intenzionato ad arrivare in città, seppur con delle limitazioni ad hoc, pertanto anche ecologiche, però permettendo al commercio di rifiorire. Chiudendo e ampliando la ztl, come da intenzione del Comune, senza prevedere ingressi migliorativi e quindi, di fatto, impedendo alle persone di accedere al centro, non ha senso. Riteniamo infatti, sul modello milanese, si possa strutturare un piano strategico, con entrate programmate”.

Nella nota dispensata ai presenti ad inizio serata si legge: “Piazza Cittadella, per la quale l’attuale Amministrazione Comunale ha condiviso la soluzione del garage interrato, va in parte destinata a parcheggio a cielo aperto. Tale piazza deve diventare il trampolino di lancio per chi intende arrivare in Piazza Cavalli, percorrendo via Cittadella che necessita di un restyling di arredo urbano. va mantenuto – prosegue la nota – l’attuale impianto a raggiera caratterizzato da vie di percorrenza da Piazza Cavalli verso l’esterno, a servizio dei mezzi di soccorso. La concezione di una Piacenza più aperta non entra in contrasto con la possibilità di un ampliamento delle zone pedonali, tuttavia esse non devono essere ingombro per le attività commerciali del centro. Infine – conclude la nota – Piacenza non ha bisogno di pannicelli caldi, peraltro costosi, applicati ad un impianto vetusto e superato, con cartelli stradali peraltro in gran parte inosservati e, oltretutto, diseducativi”.