3 febbraio 2020: l’aula Magna del Liceo “G. M. Colombini” si riempie di ragazzi che assisteranno alla presentazione di un progetto molto caro alla scuola: il progetto “Mind the Gender Gap”.

Esso viene organizzato dal Centro Antiviolenza di Piacenza insieme ad innumerevoli figure che si sono rese disponibili alla collaborazione, come Donatella Scardi, presidente del Telefono Rosa, Massimiliano Bengalli, di Metronotte Piacenza, è Samantha Oldani, attrice, che curerà l’aspetto più artistico del progetto, in quanto si occuperà dello spettacolo teatrale che sarà messo in scena mercoledì 8 aprile 2020 e che vedrà protagonisti proprio i ragazzi del Liceo Colombini, che reciteranno e, soprattutto, scriveranno quello che sarà il loro spettacolo.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di riflettere sulla rilevanza degli stereotipi e i pregiudizi di genere, soprattutto in campo di scelta scolastica e universitaria, e di combattere per abbattersi una volta per tutte, perché, come ha detto Ilaria Mantega, operatrice del Centro Antiviolenza, “Nel 2020 sembra assurdo pensare che i ragazzi siano più brillanti o talentuosi delle ragazze”.

Greta Brigati de L’Eco di Giulia