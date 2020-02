Lotta contro il tumore al seno, cena e concerto benefico a favore di Armonia

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

Rotary Fiorenzuola sostiene L’Armonia è donna – “The Bells” in concerto

Per il secondo anno consecutivo, in occasione della Festa della Donna, presso il Grande Albergo Roma di Piacenza, sarà organizzata una cena di raccolta fondi a favore di Armonia onlus, associazione piacentina per la lotta contro i tumori al seno che si occupa di sensibilizzare la prevenzione e la lotta al tumore.

Promotrici dell’evento sono, oltre all’Associazione stessa, Daniela Morelli, il Coordinamento Donne Emilia Romagna CISAL, rappresentato da Caterina Abbondotti, e The Bells. Saranno proprio queste ultime ad allietare la cena con un loro concerto: una composizione interamente al femminile che, per l’occasione, ha preparato un apposito repertorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo, alle ore 20,30.

La cena avrà come scenario l’imponente terrazza di un locale storico per Piacenza quale il Grande Albergo Roma. Il costo totale per la partecipazione è di 40 €. Parte del ricavato verrà destinato al rifacimento delle due stanze di Degenza Breve della Chirurgia Senologica dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza. L’iniziativa si distingue anche per avere il patrocinio di due Club Rotary della provincia: il Fiorenzuola d’Arda e il Valnure-Val Trebbia.

Per info e prenotazioni (entro e non oltre il 28 febbraio) rivolgersi al numero: 333 4241681