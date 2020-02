Lunedì sera un corteo per ricordare le vittime delle foibe

Lunedì 10 febbraio, come ogni anno, sarà organizzato a Piacenza un corteo in memoria del dramma istriano dalmata.

Il ritrovo è fissato alle ore 20:30 sul piazzale dello Stadio Garilli; da lì, alle 21, partirà il corteo per arrivare ai giardini commemorativi di via Buozzi, ove sarà deposta una corona del ricordo. “L’unico scopo della manifestazione – sottolineano gli organizzatori -, sarà ricordare in silenzio il sacrificio dei nostri connazionali nelle terre di Istria, Fiume e Dalmazia. Il tricolore che vide il sacrificio sul fronte orientale di cittadini comuni, uomini, donne e bambini, sarà l’unico simbolo del corteo commemorativo”.