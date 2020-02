Lyons, cade l’Under 18. Vittorie per l’Under 14

Rugby Lyons, i risultati dell’Under 14 e Under 18 di domenica 9 febbraio

UNDER 18

LYONS/PIACENZA – LIVORNO 9-45 (METE 0-7)

Tabellino: 1° Tempo – 4’ cp Mori (3-0), 14’ mt Livorno tr (3-7), 20’ mt Livorno (3-12), 26’ cp Mori (6-12), 34’ cp Mori (9-12). 2° Tempo – 1’ mt Livorno tr (9-19), 3’ mt Livorno tr (9-26), 8’ mt Livorno tr (9-33), 14’ mt Livorno (9-38), 32’ mt Livorno tr (9-45).

Lyons/Piacenza: Mori (15’ 2T Teruggi), Ugolotti (6’ 2T Azzini), Cuminetti, Perazzoli, Di Masi, Villa, Coscia (6’ 2T Repetti), Moretto, Tumminello (21’ 2T Espinoza), Spezia (18’ 2T Bonetti), Oppizzi A., Bongiorni (18’ 2T Zanasi), Napolitano (15’ 2T Figuretti), Malta, Bolzoni.

Brutta battuta d’arresto della U18 élite contro i primi della classe del Livorno. La partita inizia bene, gli avversari sono veramente forti, ma i Lyons riescono inizialmente a contenerli. Livorno segna due mete, ma l’indisciplina dei toscani frutta ben 3 calci piazzati ai piacentini che restano attaccati nel punteggio, terminando il primo tempo sul 9-12. Molte le cose positive in questo tempo: la difesa, la pulizia nei punti d’incontro e un atteggiamento generale estremamente positivo. In un paio di occasioni solo la sfortuna nega la meta che i Lyons avrebbero sicuramente meritato.

Purtroppo alla ripresa del gioco, come troppe volte visto quest’anno, sembra che dall’intervallo esca una squadra diversa. Il Livorno alza il ritmo e il livello del proprio gioco, ma 3 mete nei primi 8 minuti, (che diventano 4 nei primi 14) non sono giustificabili e accettabili. Quella che si è vista nella ripresa è stata una squadra quasi irriconoscibile, con scarsa capacità di reagire e spesso in balia dell’avversario.

“Ora dobbiamo metterci alle spalle questa partita e concentrarci sul lavoro quotidiano – commentano dalla società -: ci attendono partite importanti nelle quali si dovranno guadagnare quei punti necessari per una classifica più tranquilla”.

UNDER 14

LYONS 1 (2006) VS MODENA 1 52 – 26

Marcatori: mt. Mareggi 4, mt. Monici, mt. Tanzi, mt. Franzoso 2

Trasf.: Fransozo 6/8

Convocati: Tanzi, Risoli, Bosoni, Seminari, Lusha, Mareggi, Franzoso, Marceta, Baas, Leddi, Minici, Maggi I., Maglietta

A disp.: Candeloro, Maggi E., Bolzoni, Cannistrà, Lento, Melis

Una gara cominciata con grande slancio e giocata con grinta. Nella prima frazione di gioco, i giovani piacentini hanno lasciato poco spazio agli avversari, macinando azioni su azioni e dimostrando un grande affiatamento di gruppo, disorientando la squadra avversaria, al punto che quasi tutto il primo tempo è stato giocato nella metà campo degli avversari.

Nel secondo tempo purtroppo i cambi di ruolo hanno influito in maniera negativa sul gioco dei Lyons, che nel primo quarto d’ora non sono riusciti ad uscire dalla propria area di gioco, subendo 4 mete nel giro di pochissimi minuti. Solo dopo la terza meta degli avversari, i Lyons sono riusciti a riorganizzarsi e a riprendere in mano la partita.

LYONS 2 (2007) VS MODENA 2 63 – 5

Marcatori: mt. Cordani, mt. Torricella 2, mt. Molinari, mt. Devoti, mt. Lambrini 4

Trasf.: Torricella 9/9

Anche questa è stata una bella partita, ben giocata dai Lyons. I piacentini hanno impedito agli avversari di esprimere il loro gioco e con grinta e determinazione hanno dimostrato un bel gioco di squadra, andando in meta diverse volte. Molto ben coordinati ed affiatati, a volte, però, con un pizzico di nervosismo, hanno lasciato poco spazio al gioco degli avversari, anche se in alcuni momenti della partita hanno fatto un po’ fatica a contenerli, subendo quindi l’unica meta. La squadra sta dimostrando un affiatamento e coordinazione sempre maggiori, che stanno dando i loro frutti a livello di gioco e risultati.

Arianna Albertin