Lyons, Under 16 e Under 14 protagonisti nel weekend

Sitav Rugby Lyons, la cronaca e i risultati delle partite di domenica 2 febbraio dell’Under 16 e dell’Under 14

UNDER 16 – Bella prestazione dell’Under16 dei ragazzi di Lyons e Piacenza sul campo di Noceto. La squadra ha iniziato un po’ titubante, sembrava quasi addormentata: così ha lasciato l’iniziativa in mano agli avversari, che con una meta e un calcio si sono portati sul 10-0 a metà del primo tempo. Scossi da questo svantaggio, i giovani piacentini si sono finalmente svegliati e con una serie di tambureggianti iniziative hanno ribaltato il risultato, raggiungendo un sicuro vantaggio e il bonus legato alle quattro mete segnate già prima delle fine del primo tempo.

Nel secondo tempo la musica non è cambiata: i Lyons hanno comprensibilmente rallentato un po’, e con due marcature per parte il distacco è rimasto sostanzialmente invariato. Non poteva iniziare meglio la seconda fase regionale, la squadra si sta dimostrando solida e in crescita: potrà ancora prendersi delle belle soddisfazioni nella seconda parte della stagione.

NOCETO-LYONS/PIACENZA 1: 24 – 40 (METE 3 – 6)

Tabellino – 1° Tempo: 7’ mt Noceto tr (3-0), 10’ cp Noceto (10-0), 18’ mt Sala tr. Russo (10-7), 22’ mt Montesissa tr Russo (10-14), 25’ mt Montesissa tr Russo (10-21), 27’ mt Sala tr Russo (10-28).

2° Tempo: mt Noceto tr (17-28), 11’ mt Haseeb nt (17-33), 15’ meta Solari tr Russo (17-40), 28’ mt Noceto tr (24-40)

Lyons/Piacenza: Marchetta, Barghach, Fornasari, Solari, Montesissa, Russo, Viti, Rossini, Mazzoni, Mazzocchi, Camoni, Salotti, Sala, Haseeb, Corti.

A disp.: Narvaez, Bassadet, Isola, Lomuscio, Cassinari, Cerrato, Rossi

All.: Benelli, Dimilito, Lauri, Zaini.

– – – – – –

UNDER 14 – Una bella partita, affrontata con grinta dai giovani leoncini. Molto affiatati e con un gioco sempre brillante, non hanno mai fatto entrare in partita la squadra avversaria, al punto che quest’ultimi solo una volta sono riusciti ad entrare nei 22 m dei padroni di casa. Anche nel secondo tempo le sostituzioni non hanno portato sostanziali differenze, per cui i Lyons hanno continuato a giocare senza segni di cedimento. Una squadra sempre più affiatata che migliora il gioco partita dopo partita.

LYONS 1 VS VIADANA 69 – 0

Marcatori: mt. Mareggi 5, mt. Marceta 2, mt Franzoso, mt. Belforti, mt. Bolzoni, mt. Seminari

Trasf.: Franzoso 7/11

Convocati: Belforti, Melis, Bosoni, Seminari, Lusha, Mareggi, Franzoso, Marceta, Baas, Leddi, Monici, Bolzoni, Risoli

A disp.: Guglielmi, Pagliafora, Magggi, Groppi, Maglietta

All.: Mozzani, Dadati

LYONS 2 VS VIADANA 67 – 5 – Una buona prestazione quella disputata dai leoncini. Nonostante gli avversari fossero fisicamente migliori, i piacentini hanno dimostrato grinta e una buona coordinazione di gioco. Hanno lasciato poco spazio al gioco degli avversari, anche se in alcuni momenti della partita hanno fatto un po’ fatica a contenerli. Hanno comunque retto sempre bene il ritorno degli avversari, riuscendo a concludere tutte le azioni a proprio favore.

Marcatori: mt. Verbeni 2, mt. Konte, mt. Molinari 2, mt. Isola, mt. Sitota 3, mt. Barbieri, mt. Devoti

Trasf.: Konte 6/ 11

Convocati: Lambrini, Locca, Molinari, Konte, Isola, Verbeni, Antozzi, Ongeri, Devoti, Barbieri, Montesissa

A disp.: Sesenna, Butteri, Pesenti, Mutti

All.: Bonomini, Rossi

Arianna Albertin