“Maria. Non sei solo nell’affrontare la vita”, la presentazione a palazzo Galli

Lunedì 24 febbraio alle ore 18 a Palazzo Galli in via Mazzini 14 a Piacenza è in programma la presentazione del libro “Maria. Non sei solo nell’affrontare la vita”, pubblicato dal settimanale “Il Nuovo Giornale”.

Intervengono gli autori della pubblicazione, don Andrea Campisi, parroco di Gragnano e presidente della Fondazione “Madonna della Bomba”, la giornalista Gaia Corrao e la storica dell’arte Susanna Pighi. Insieme a loro, l’artista Lucia Merli, le cui opere accompagnano le duecento pagine del libro (saranno esposte all’incontro di Palazzo Galli), e il fotografo Carlo Pagani, autore degli scatti dei dipinti e delle chiese. Con loro intervengono anche il vescovo mons. Gianni Ambrosio e l’avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza. Ad aprire e a chiudere l’incontro, creando una sorta di festa nel segno di Maria, il Coro Giovanile Farnesiano diretto dal maestro Mario Pigazzini, che proporrà alcuni brani che la tradizione cristiana in questi ultimi secoli ha dedicato a Maria.

Il libro parte da una rilettura della millenaria preghiera della “Salve Regina”, opera di un monaco fortemente disabile accolto nel monastero benedettino di Reichenau su un’isola vicina alla sponda tedesca del lago di Costanza. Era Ermanno, figlio di Eltrude e Goffredo conte di Althausen di Svevia. La pubblicazione contiene anche la presentazione dei 23 santuari mariani della diocesi di Piacenza-Bobbio sorti nel corso dei secoli; si tratta di pagine di storia in cui Maria si è resa storicamente presente nella vita di persone ammalate o in pericolo o di comunità che chiedevano l’aiuto di Dio in una difficoltà.

L’iniziativa è promossa da Il Nuovo Giornale in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni della diocesi e con la Banca di Piacenza. Per motivi organizzativi, si invita a preannunciare la propria presenza: relaz.esterne@bancadipiacenza.it; tel. 0523.542137.