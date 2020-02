“Maria. Non sei solo nell’affrontare la vita”, rinviata la presentazione del libro

Annullato l’incontro a Palazzo Galli della Banca di Piacenza per la presentazione del libro “Maria. Non sei solo nell’affrontare la vita”.

“Alla luce delle misure precauzionali messe in atto a livello pubblico ed ecclesiastico a Piacenza in seguito alla possibile diffusione del Coronavirus – spiegano gli organizzatori -, è stato sospeso l’incontro in programma lunedì 24 febbraio alle ore 18 a Palazzo Galli”.

“L’iniziativa, promossa dal settimanale della diocesi Il Nuovo Giornale in collaborazione con la Banca di Piacenza, è rinviata a data da destinarsi”.