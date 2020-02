Master in mediazione familiare, seconda edizione a Piacenza

La prima edizione del Master Biennale in Mediazione Familiare e Dei Conflitti promosso da Irecoop Emilia-Romagna si è realizzato da novembre 2017 e concluso, con l’esame di Primo Livello, a marzo 2019, per poi proseguire con la pratica guidata e supervisione fino al 1 dicembre 2019, data in cui i 12 candidati hanno ottenuto l’attestato di Qualifica Professionale in Mediazione Familiare.

Il 6 dicembre scorso si è tenuto un momento ufficiale di consegna degli attestati di qualifica, alla presenza di Ambra Piscopo, coordinatrice didattica del Master, Roberto Piscopo – magistrato, docente guida per le tematiche in ambito giuridico, Gabriele Salvini – docente e coach del percorso formativo, Elena Busca – responsabile di Irecoop ER di Piacenza. Oltre ai partecipanti presenti alla consegna – Maria Elena Concarotti, Monica Francani, Loredana Mocci, Antonio Pignalosa, Maria Paola Tagliaferri, – hanno ottenuto l’attestato di qualifica, Ambra Borghi, Matteo Gervaso, Francesca Giammorretti, Beatrice Mazzoni, Maria Scagnelli.

Il momento della consegna degli attestati è stata anche l’occasione, per i presenti, di ripercorrere il percorso svolto esprimendo la soddisfazione e l’occasione di crescita che, per ognuno di loro, ha rappresentato questo lungo percorso, dal punto di vista personale, umano e lavorativo.

Sull’onda del successo della prima edizione, una nuova prenderà il via a marzo 2020, questa volta con focus su Soft Skills e Intelligenza Emotiva. Organizzato ancora una volta da Irecoop Emilia-Romagna insieme a GEA11 – in collaborazione con Aequitas ADR (Alternative Dispute Resolution), Confcooperative Emilia Romagna e Teatri per Formare (TPF) – il Master sarà interamente dedicato alla complessa e delicata materia della mediazione familiare, necessaria nella gestione della crisi di coppia e del conseguente disordine relazionale e affettivo, che si riflette sull’intero nucleo familiare. Il Master si propone quindi di formare figure professionali capaci di assicurare nuovamente stabilità ed equilibrio a ciascun componente della famiglia, aiutando la coppia nel difficile percorso, relazionale e giuridico che li attende.

Il percorso formativo – accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza con 12 crediti formativi e dall’OASER (Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna) con 45 crediti formativi – avrà una durata biennale e si svolgerà un venerdì e un sabato al mese, al fine di consentire la frequenza ai professionisti interessati alla mediazione.

Il prossimo 22 febbraio presso la sede Irecoop ER di via Sant’Ambrogio a Piacenza, si svolgerà l’incontro “Avvocati e assistenti sociali: perché specializzarsi nella mediazione familiare? Opinioni a confronto”, occasione per discutere del ruolo del mediatore familiare con esperti del settore e presentare la nuova edizione del master. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza con 2 crediti formativi ed è aperto a tutti.