Meteorite attraversa il cielo, avvistato anche a Piacenza

Alcune persone hanno avvistato questa mattina 28 febbraio nei cieli di Piacenza, poco dopo le 10.30, un grosso bolide che solcava il cielo terso di oggi e si dirigeva verso est.

In realtà il fenomeno è stato osservato da centinaia di persone, soprattutto dall’Italia del nord e del centro, e si è trattato sicuramente di un evento raro. Da notizie provenienti dalla Marche il meteorite si sarebbe inabissato nel mare, a poche centinaia di metri dalla riva di Fano (nel video sotto le immagini pubblicate su Facebook riprese a Zagabria dal fotografo amatoriale Tomislav Čar e subito diventate virali).

Come sappiamo le meteoriti sono “rocce” antiche del nostro sistema solare che possono darci indicazioni sulla sua formazione. Per alcuni studiosi potrebbero anche essere state in passato i “corrieri” della vita, facendo pervenire sulla nostra giovane Terra alcuni amminoacidi basilari per l’esistenza della nostra biosfera. Sono temi “border line” che la scienza potrà sempre più approfondire anche con lo studio dei meteoriti stessi, ovvero dei frammenti del bolide che riescono a raggiungere la superficie terrestre.

Il fenomeno osservato oggi è piuttosto raro, anche se saltuariamente sappiamo che si verificano nel cielo avvistamenti di meteore particolarmente luminose, visibili appunto anche in pieno giorno, che di fatto vengono appunto chiamate “bolidi”. Pur se i bolidi sono fenomeni abbastanza rari, tuttavia tracce meteoriche meno evidenti si presentano in cielo praticamente tutti i giorni, rendendosi visibili però solo quelle che si verificano di notte.

Danilo Caldini

(Gruppo Astrofili di Piacenza – APS)

