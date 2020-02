Brandisce una bottiglia rotta e minaccia titolari e clienti di un bar, denunciato.

A finire nei guai un cittadino romeno di 32 anni, che nella serata del 10 febbraio si è reso protagonista di una animata lite al di fuori di un locale in via Capra a Piacenza.

I titolari del pubblico esercizio hanno quindi richiesto l’intervento della polizia, attivando il tasto anti rapina.

Il giovane, in evidente stato di alterazione, stava discutendo animatamente con alcune persone davanti al bar, a quando pare perché indispettito dal fatto che stessero parlando in spagnolo. Il 32 enne aveva in pugno una bottiglia di birra che gli è poi caduta a terra.

L’ha quindi raccolta e l’ha portata alla bocca, ferendosi. Il giovane è rimasto fuori dal bar, continuando a minacciare i presenti.

I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno perquisito: nella tasca sinistra aveva un coltellino svizzero con due lame e un piccola forbice.

Il 32enne è stato quindi denunciato per minacce aggravate, porto di oggetti atti ad offendere e ubriachezza molesta.