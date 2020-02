Due ordinanze contro il contagio, i sindaci lavorano a misure differenziate

AGGIORNAMENTO 25 febbraio – Delle misure per ridurre il rischio del contagio da coronavirus annunciate nel vertice in Prefettura a Piacenza di lunedì sera si va verso una modulazione differente sul territorio, a seconda della distanza dalla zona rossa del lodigiano. Due ordinanze sarebbero in corso di preparazione.

Quindi le limitazioni ai mercati infrasettimanali e la chiusura alle 18 dei pubblici esercizi potrebbero venire adottate solo da alcuni comuni piacentini.

Finora quelli che hanno persone contagiate residenti sul territorio sono Piacenza, Castelsangiovanni, Podenzano, a cui si è aggiunto Gazzola. Maggiori dettagli sono attesi in giornata.

Il direttore dell’azienda Ausl Luca Baldino ha ribadito che tutti casi di contagio a Piacenza sono non autoctoni e riconducibili tutti al territorio lodigiano o infettati all’interno dell’ospedale di Piacenza. “Anche il 17esimo caso è un operatore sanitario – ha specificato – che si trova in isolamento a domicilio ed è asintomatico e sta bene”.

“Stiamo continuando a prendere provvedimenti con i nuovi presidi medici avanzati davanti agli ospedali di Piacenza, Fiorenzuola e Castelsangiovanni. Queste ultime due strutture verranno attivate quando lo decideranno i responsabili del Pronto Soccorso”.

CENTINAIA DI CHIAMATE ALL’ORA – “Voglio fare un appello ai cittadini, stiamo continuando a potenziare le linee telefoniche ma riceviamo centinaia di chiamate all’ora. Intasare il 118 soprattutto ma anche i numeri aziendale e regionale senza averne effettiva necessità ci impedisce di cogliere le segnalazioni importanti e dove dobbiamo intervenire coi soccorsi. Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini, le informazioni generali sono sul sito Ausl e la raccomandazione è quella di non telefonare se non in caso di necessità”.

“Ad oggi dei 275 referti che abbiamo ricevuto – ha precisato Baldino – dei vari tamponi fatti, i positivi sono 17: due persone ammalate sono state trasferite a Parma in terapia intensiva, sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sono numeri importanti e sono buoni. Il coronavirus è una malattia per la quale nel 96 % dei casi si guarisce autonomamente, i nostri anticorpi fanno quello che devono fare. E’ vero che non abbiamo ancora farmaci per curare la malattia ma non dimentichiamo questo dato”.