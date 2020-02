Monticelli C.M.V. espugna il campo dell’Oasi Noceto e rimane in scia della capolista

Pronto riscatto e girone di ritorno iniziato al meglio. Dopo la sosta, il Monticelli C.M.V. riparte al meglio in serie D femminile, dimostrando di aver assorbito definitivamente la doccia fredda (sconfitta nello scontro al vertice contro Pi.lu.via-Sc Parma) espugnando il campo dell’Oasi Noceto Lewer, formazione al quinto posto in classifica e reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate.

Per la squadra di Paolo Sagliani, un netto successo in tre set che permette di rimanere in scia alla capolista (distante sempre una lunghezza) e al contempo di consolidare il secondo posto, aumentando il vantaggio sulla terza forza (Collecchio), scivolata a San Polo. Ora il Monticelli C.M.V. è atteso da due turni casalinghi consecutivi, il primo in programma sabato alle 19,30 al palazzetto di via Edison contro le reggiane della Mb Tecnology.

LA PARTITA – Le giallonere scendono in campo con il 6+1 che vede una sola variazione, con Magistrati al posto di Olmi al centro a far coppia con Zanoni. Per il resto, confermata la diagonale Motta-Periti, l’asse di posto quattro Azzali-Conti, con Spoto libero.

Noceto prova subito a spingere al servizio, ma le ricettrici piacentine contengono i danni e crescono strada facendo nel primo tocco. A metà set, le piacentine costruiscono un “tesoretto” di tre punti che difendono a denti stretti verso il 22-25 che manda le due squadre al cambio di campo. Nella seconda frazione, il livello di gioco generale cresce, complici meno errori. L’opposta Periti è l’osservata speciale del muro parmense, così Motta è chiamata variare il gioco, coinvolgendo i centrali, entrambi positive, oltre a servire alcune efficaci seconde linee. Preziosi gli ingressi dalla panchina di Vicentini e Olmi, poi si va ai vantaggi, dove la potenza dell’attacco del Monticelli C.M.V. con Azzali e Periti spinge le ospiti verso il 26-28 che vale il 2-0 a proprio favore. Il copione è simile anche nel terzo set, con l’aggiunta di Motta in battuta: 20-25 e 3-0 per la squadra di Paolo Sagliani.

Risultati prima giornata di ritorno serie D femminile girone A:

San Polo C.el.i-Galaxy Volley Realcart Collecchio 3-0

Mb Tecnology-Jovi Volley 3-0

Emmezeta Synclean Team 03-Saib Vap 3-0

Oasi Noceto Lewer-Monticelli C.M.V. 0-3

Eni Volley Podenzano-Energy Parma 1-3

Pi.lu.via-Sc Parma-New Volley Pontenure 3-0

Classifica: Pi.lu.via-Sc Parma 31, Monticelli C.M.V. 30, Galaxy Realcart Collecchio 25, Emmezeta Synclean Team 03 22, Oasi Noceto Lewer 16, San Polo C.el.i, Jovi Volley 15, Eni Volley Podenzano, Energy Parma, Mb Tecnology 13, Saib Vap 12, New Volley Pontenure 11.

OASI NOCETO LEWER-MONTICELLI C.M.V. 0-3 (22-25, 26-28, 19-25)

MONTICELLI C.M.V.: Motta 7, Azzali 18, Zanoni 8, Periti 14, Conti 6, Magistrati 5, Spoto (L), Olmi, Vicentini 1, Rossi. N.e.: Tedoldi, Martini, Galbignani (L). All.: Sagliani

Nella foto, l’esultanza delle ragazze del Monticelli C.M.V. dopo la vittoria di Noceto