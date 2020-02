Motociclista urtato da un’auto che non si ferma. E’ caccia al pirata della strada.

Il fatto è accaduto a San Nicolò, frazione di Rottofreno (Piacenza), in via Brodolini angolo via Di Vittorio alle 14 e 30 del 7 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, un giovane, che viaggiava a bordo di uno scooter, è stato urtato da un’auto, una Fiat Tipo di colore scuro, che però non si sarebbe fermata. Il ragazzo, a seguito dell’urto, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, trascinandosi per una ventina di metri.

Soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e dall’auto infermieristica del 118, ha riportato diverse contusioni e escoriazioni ma le sue condizioni non sono serie. Sul posto anche la polizia locale della Bassa Valtrebbia e Valluretta: gli agenti della polizia locale stanno al momento visionando le telecamere della zona per risalire alla vettura che si è allontanata dopo l’incidente.