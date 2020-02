Municipale, per i 119 anni dalla morte di Verdi un concerto ad ingresso libero

A pochi giorni dal 119° anniversario della morte di Giuseppe Verdi (27 gennaio 1901), Tampa Lirica in collaborazione con Comune di Piacenza e Fondazione Teatri di Piacenza celebra il cigno di Busseto con un Concerto lirico aperto alla città.

Sabato 8 febbraio alle 17.30, alla Sala Scenografi del Teatro Municipale di Piacenza, il soprano Maria Teresa Leva e il tenore Samuele Simoncini, accompagnati al pianoforte da Gianluca Ascheri, interpreteranno un intenso programma di arie e duetti verdiani. Introduce il musicologo Daniele Tomasini.

Il soprano Leva, applauditissima Mimì al Municipale ne La bohème che ha inaugurato la Stagione Lirica lo scorso dicembre, canterà alcuni tra i più celebri brani verdiani, da Il Trovatore, Aida, Un ballo in maschera, Otello.

Al tenore Simoncini, che vedremo in marzo al Municipale per Turandot, il compito di interpretare arie amatissime e famose, da La Forza del destino a Aida, ruolo, quello del condottiero Radamès, che l’artista ha interpretato all’Arena di Verona la scorsa estate, da Luisa Miller a Un ballo in maschera.

In programma anche i duetti da Aida e La Traviata, per un concerto che non mancherà di regalare grandi emozioni.

L’ingresso è libero.