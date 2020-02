Murelli (Lega): “Il Governo si impegni per la montagna e agisca”

«Finalmente nel Palazzo si discute di montagna e degli ostacoli quotidiani per chi ci vive e lavora comunque e sempre con orgoglio. Noi, la montagna, non la abbandoneremo mai».

Lo afferma la deputata della Lega, Elena Murelli, dopo l’approvazione di una mozione che impegna il Governo ad assumere iniziative a favore dei territori montani. «Abbiamo sempre parlato di montagna anche in campagna elettorale, proponendo un assessorato ad hoc in Regione, abbiamo voluto rimettere al centro dell’agenda di governo numerosi obiettivi, tra i quali: rispettare le differenti specificità territoriali, le tradizioni e le loro vocazioni; favorire la permanenza dei cittadini nelle aree montane e interne; garantire servizi sostenibili e di qualità; promuovere una reale sinergia tra Governo e istituzioni locali per incrementare la competitività nella progettazione e nell’acquisizione di fondi europei; promuovere interventi preventivi per evitare o mitigare dissesti idrogeologici intensificando il monitoraggio, la sistemazione di corsi d’acqua e di versanti instabili».

Non è, poi, stata dimenticata la difesa «dei presidi commerciali e artigianali dei territori più piccoli attraverso misure fiscali di vantaggio che favoriscano le microattività nei piccoli centri. Continueremo – conclude Murelli – a monitorare la situazione verificando il puntuale rispetto di ogni singolo punto del provvedimento approvato».