“Nel decreto economico la cassa integrazione anche per l’Emilia Romagna”

Nel primo decreto del Governo di natura economica per sostenere i territori più colpiti dal coronavirus ci sono misure anche per Piacenza e l’Emilia Romagna.

In particolare viene prevista la cassa integrazione in deroga per tutto il settore privato, compreso quello agricolo, per il periodo di sospensione forzata dal lavoro a causa dell’emergenza sanitaria. A confermare le misure il post su Facebook del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. “Nel primo Decreto economico del Governo, approvato ieri sera, abbiamo previsto misure economiche per i territori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Abbiamo introdotto la cassa integrazione in deroga per i lavoratori rimasti senza lavoro nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nel secondo Decreto in fase di preparazione, che verrà approvato venerdì prossimo, saranno presenti ulteriori norme sostegno all’economia dei territori. Quanto detto e scritto di diverso da questo semplicemente non è vero”.

In una prima versione incompleta del provvedimento diffusa nella tarda serata di venerdì, figuravano azioni solo per le cosiddette “zone rosse”. Un testo che ha suscitato la protesta dei sindacati intervenuti con una nota stampa e anche dell’onorevole piacentino di Fratelli d’Italia Tommaso Foti.

Foti (Fratelli d’Italia): “Estendere al territorio piacentino i sostegni riconosciuti alla zona rossa – “Darò battaglia in Aula affinché anche il territorio piacentino sia ricompreso tra quelli interessati dalle misure di sostegno economico alle imprese” lo annuncia Tommaso Foti, Vice-capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, con riferimento al decreto sul coronavirus approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri.

“Le misure assunte – rimarca Foti – ancorché insufficienti anche per la zona rossa, non prendono in considerazione territori fortemente penalizzati come quello piacentino, in cui i casi di coronavirus accertati sono in continuo crescendo. L’economia piacentina è infatti al palo e non certo per demeriti dei nostri industriali, artigiani e commercianti.”. Per l’esponente del movimento politico di Giorgia Meloni “occorre apportare al decreto importanti migliorie, sia per quanto attiene le disposizioni in materia di sospensione degli oneri fiscali sia per fissare criteri omogenei per la individuazione dei territori beneficiari dei provvedimenti”. “Voglio sperare – è l’accorato appello di Foti – che il Governo non sarà sordo alle esigenze del nostro territorio, atteso anche che ne fa parte un ministro piacentino”.