“Nel mare c’è spazio per tutti”, il 29 febbraio incontro pubblico delle sardine piacentine

Dopo le elezioni, il gruppo piacentino delle sardine ha deciso di ritrovarsi per fare il punto della situazione e sviluppare nuove idee.

L’annuncio – come sempre – arriva direttamente dalla pagina facebook “6000 Sardine – Piacenza”.

“Carissime sardine piacentine – si legge nel post – , tante di voi ci stanno scrivendo per chiederci di partecipare attivamente alla cura della nostra bella corrente che, certamente, ha bisogno di sempre nuovo ossigeno. Amiamo la nostra corrente e desideriamo che sia sempre più forte, capace di unirsi con potenza trascinante a quella delle altre città, per confluire in un mare ancor più aperto.

Per questo – spiegano i responsabili – vogliamo organizzare un incontro pubblico dove tutti potranno partecipare, per condividere le proprie speranze, portare le proprie idee o mettere a disposizione il proprio tempo. Si terrà sabato 29 febbraio, indicativamente dalle 16.00 alle 18.00. Il luogo lo decideremo in base al numero di partecipanti, per questo, nel caso voleste essere dei nostri, vi chiediamo di compilare già da ora questo form: https://tinyurl.com/incontro-sardine-pc

Nel mare c’è spazio per tutti e di tutti c’è bisogno: insieme possiamo prevedere un futuro migliore, costruendolo. Perché ormai lo sappiamo: “se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia”!