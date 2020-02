Nuova medaglia per Marta Nocilli (Pettorelli), terza al Trofeo Bellini di Sarnico

Scherma, nuova medaglia per il Pettorelli Piacenza con Marta Nocilli. La spada rosa ha registrato anche il 18° posto di Greta Molinelli, alla gara Master di Terni. Nel Grand Prix a squadre Under 14, i giovani spadisti biancorossi si piazzano invece al nono posto.

Per il club piacentino la gioia più grande arriva dunque dal Trofeo Bellini a Sarnico (Brescia), dove la cadetta Nocilli ha conquistato l’ennesima medaglia: nel suo percorso Marta ha superato i gironi con 3 vittorie e 2 sconfitte, passando di diritto al tabellone principale. Nelle eliminatorie ha superato la milanese Rossarola (15-14) e la vercellese Verri (15-12) ed è stata fermata solo dalla vincitrice della giornata, Cattaneo (5-15).

A Bolzano, nel Gran Prix a squadre di spada, riservato alle categorie più giovani (Under 14), l’Istruttore Francesco Curatolo ha accompagnato Alfonso Foppiani, Andrea Bossalini, Michele Lucatuorto e Valentino Monaco, tutti alla prima esperienza in team. I giovani, agguerriti, hanno superato imbattuti i gironi preliminari con largo margine sulle formazioni Pro Patria Busto Arsizio e Scherma Foligno, raggiungendo la parte alta della classifica provvisoria (al 5° posto). Alle eliminatorie hanno superato bene l’incontro con il circolo Posillipo (Napoli) 36-19, ma non sono riusciti a contenere l’esuberanza della formazione Accademia Greco (Catania) chiudendo la giornata al 9° posto della classifica generale.

Tutto sommato gara di buon livello, considerata anche la giovane età degli spadisti piacentini.