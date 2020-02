Nuove divise per le giovanili del Piacenza Baseball

Il Settore Giovanile del Piacenza Baseball si veste di nuovi colori in vista dei campionati 2020 che partiranno ad aprile (con l’attività indoor che proseguirà così per tutto il mese di marzo).

Le formazioni Under 14 e Under 12, pur senza rinnegare gli istituzionali colori biancorossi che continueranno ad essere indossati nelle partite casalinghe al Montesissa, si concedono una variazione sul tema passando ai colori giallo e bianco che saranno mostrati in trasferta. Lontano dalle mura amiche anche la tradizionale “P” sul cappellino diverrà da rossa a gialla. Il rosso dei calzettoni e dei caschetti verranno sostituiti dal nero. Si tratta di una deroga epocale in quanto le giovanili piacentine erano da sempre contraddistinte dal biancorosso cittadino. Sul petto di entrambe le mute, a marchio Teammate, continueranno a campeggire la testa di lupo e la scritta frontale “Piacenza”.

A breve si conoscerà la composizione dei gironi che comprederanno le giovanili del Piacenza, anche se territorialmente resta confermato l’inserimento nella zona Emilia Ovest che comprende anche le province di Parma e Reggio Emilia.