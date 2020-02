Nuovi strumenti d’investimento per le PMI, lunedì incontro a Palazzo Galli

Appuntamento con l’educazione finanziaria lunedì 17 febbraio a Palazzo Galli. Il Salone dei depositanti ospiterà alle 18 l’incontro organizzato dalla Banca di Piacenza sull’affermazione di nuovi strumenti di investimento-finanziamento nelle piccole e medie imprese.

Relatore l’esperto Gabriele Pinosa, amministratore unico di Gospa consulting, che spiegherà come funzionano gli Eltif (European long term investments), fondi chiusi e illiquidi, destinati a supportare le PMI, e i Pir, i Piani individuali di risparmio che – a differenza dei primi – sono riservati alle sole persone fisiche.

“Queste nuove opportunità – commenta l’Istituto di Via Mazzini – sono considerate potenzialmente vincenti: sia per gli investitori, in grado di ottenere un rendimento superiore ai tassi di mercato, sia per il sistema delle imprese, che hanno la possibilità di attingere a fonti di finanziamento più ampie rispetto al canale bancario. Questi strumenti sono oggetto di attenzione crescente da parte del sistema economico e finanziario. E ci si chiede se il risparmiatore è pronto a raccogliere questa sfida. L’incontro vuole provare a farlo”.