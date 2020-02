Nubi in aumento, pioggia e temperature in calo nel weekend a Piacenza.

Secondo quanto riportato dagli esperti di 3B Meteo, a causa dell’arrivo di una perturbazione proveniente dall’Atlantico e diretta verso l’Italia è previsto un aumento della nuvolosità sabato, con tendenza al peggioramento a cominciare dal Nordovest. La perturbazione domenica si trasferirà a parte del Centro-Sud, seppur in forma più attenuata, ma sarà seguita da un fronte che entro sera riproporrà un peggioramento a partire dal Nordovest.

Nel dettaglio – le previsioni di Arpae – a Piacenza sabato 29 febbraio al mattino ci sarà una tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.

Domenica 1 marzo, poi, atteso un ulteriore peggioramento: al mattino in pianura coperto con pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.