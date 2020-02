Omaggio alle donne con gli Amici della Lirica

Gli Amici della Lirica di Piacenza organizzano in collaborazione con Opusmedica un omaggio speciale alle donne sabato 22 febbraio 2020 alle ore 17 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Piacenza, in via Santa Eufemia, 12.

Protagoniste assolute di questo pomeriggio musicale saranno la compositrice e musicista brasiliana Catarina Domenici al pianoforte e il soprano Susie Helena Georgiadis che darà voce alle composizioni, in un concerto-dibattito contro il dolore e la violenza sulle donne dal titolo: “Il cerchio delle Donne: nuove canzoni per vecchie ferite”. Questo evento dal titolo evocativo vuole apportare una voce al coro delle legittime richieste avanzate dalle donne con la trasposizione musicale del loro dolore e delle loro sofferenze scritte, composte ed eseguite da donne.

Alla conclusione del concerto seguirà un breve dibattito cui parteciperanno Augusto Pagani, presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza, Anna Maria Andena, Presidente Donne Medico, Federica Sgorbati, assessore alle Pari Opportunità di Piacenza e Roberto Casale responsabile scientifico della Associazione Italiana Fibromialgia, come moderatore. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

È possibile iscriversi all’Associazione Amici della Lirica durante qualsiasi evento, scrivendo ad amiciliricapiacenza@libero.it o telefonando al +39 333 6300888; l’iscrizione all’Associazione da diritto allo sconto per l’acquisto di abbonamenti per le stagioni di Lirica e Concertistica al Teatro Municipale di Piacenza.