Pattinaggio, nel weekend 99 atleti a Piacenza per il campionato provinciale

Si è disputato sabato 8 e domenica 9 febbraio presso il pattinodromo B.Metti di Piacenza il Campionato Provinciale FISR valevole per Piacenza e Parma, e per le specialità di obbligatori, libero e coppia.

L’organizzazione a cura della Gymnasium the roller school ha proposto una kermesse che ha visto gareggiare complessivamente 99 atleti con classifiche distinte per le due Province.

Per Piacenza le società concorrenti sono state: Gymnasium (Pc) , Lepis (Pc) e Felix (Fiorenzuola).

Per Parma: Salso Roller (Salsomaggiore), Il Cerchio (Soragna), Don Bosco (Parma), Butterfly (Parma), Futura (Parma), Artistic Skate Roller (Parma), Polisportiva S.Anna (Salsomaggiore).

Il Campionato Provinciale di Piacenza aveva 23 titoli da distribuire fra i partecipanti.

La Gymnasium se ne è aggiudicati 12, la Lepis 10 e la Felix 1.

A presenziare per le premiazioni oltre al Presidente di Gymnasium , Renato Covini , anche i fiduciari della FISR: Ludovico Francani per Piacenza e Vittorio Colli per Parma.

A breve l’avvio di tutte le fasi regionali 2020.