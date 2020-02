Investita da un furgone in via Leonardo, muore donna di 85 anni

Non ce l’ha fatta la donna di 85 anni investita da un furgone della Pubblica Assistenza mentre attraversava la strada in via Leonardo.

L’incidente è successo nella tarda mattinata del 27 febbraio: per soccorrere l’anziana, sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e un’auto infermieristica del 118. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso cittadino in gravi condizioni, la donna è spirata poche ore dopo. Sul luogo dell’incidente, per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e per il ripristino della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza.

“Siamo sconvolti – dice Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale Anpas, a nome anche del presidente provinciale della Croce Bianca Fabrizio Velieri -, ovviamente si è trattato di una tragica fatalità. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia della vittima”.