Per il Fiorenzuola difficile trasferta in casa del Forlì

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani si affaccia alla prossima sfida di campionato, valida per la 24° Giornata Campionato Serie D Girone D, pronto per affrontare la difficile trasferta rappresentata dallo stadio Tullo Morgagni di Forlì contro il Forlì F.C. di Mister Massimo Paci.

Calcio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 16 febbraio. Per il Fiorenzuola è tempo di una trasferta dove mettere tutte le proprie energie.

I rossoneri arrivano al match in un periodo complesso, con 2 sconfitte consecutive e tanti indisponibili per lo staff tecnico valdardese. Nonostante ciò, il clima in casa U.S. Fiorenzuola è veramente buono, con l’armonia in spogliatoio per nulla turbata da un vortice di eventi negativi che hanno falcidiato la zona del Velodromo Pavesi nelle ultime settimane.

Mai questi eventi hanno tuttavia rappresentato un alibi per U.S. Fiorenzuola, che a partire dallo staff tecnico, passando per i giocatori e per la società ha visto il tutto come un’opportunità di crescita per tutto il movimento.

Da segnalare nello scorso weekend l’ottima prestazione di due prodotti del settore giovanile rossonero, Filippo Romeo e Filippo Facchini, entrambi classe 2002. Proprio per Facchini è arrivata in queste ultime ore la convocazione da parte di Mister Giuliano Giannichedda per la Selezione Lega Nazionale Dilettanti Under 18, che si radunerà in quel di Roma già lunedì 17 febbraio 2020 e parteciperà al prestigioso Torneo Roma Caput Mundi.

La 14ª edizione del tradizionale torneo che aprirà la stagione delle selezioni Lnd si svolgerà dal 17 al 21 febbraio 2020 in quel di Roma, con otto quotati team tra club e rappresentative si affronteranno sui campi della provincia di Roma e Frosinone nell’ambito della rassegna internazionale per under 18 organizzata dal Comitato Regionale Lazio. Per Facchini, sfide possibili con le selezioni del Galles, Grecia, Inghilterra, Kosovo, Moldova, Frosinone, Rappresentativa del CR Lazio e la Rappresentativa Under 18 LND (che nell’ultimo test di preparazione ha battuto la primavera del Pescara per 4 a 3).

In vista della prossima sfida a Forlì, Facchini sarà regolarmente a disposizione di Mister Tabbiani, il quale dovrà tuttavia fare a meno di diversi elementi importanti come Corbari (squalificato), Bruzzone, Colantonio e Cavalli (infortunati).

Proprio Mister Tabbiani ha inquadrato così la prossima sfida contro il Forlì: ”Siamo in un momento di difficoltà numerica, in quanto ci mancano diversi giocatori importanti, e questo si fa sentire per qualsiasi squadra. Sono tuttavia contento dell’approccio che stiamo mostrando, anche contro il Calvina abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi e secondo ciò che avevamo preparato il settimana.

La sconfitta di domenica è stata molto diversa da quella contro la Vigor Carpaneto, perchè la prestazione è stata buona. Vogliamo reagire rispetto a questo trend, ma credo che se continueremo con questo atteggiamento ci riprenderemo tutto quanto sta mancando in questi momenti.

Credo che anche a Forlì dovremo essere attenti a tutti i particolari contro una squadra veramente organizzata; saremo rimaneggiati, ma ci stiamo inventando qualcosa in questa settimana per provare a metterli in difficoltà con grande entusiasmo e spensieratezza.

Il risultato spesso vive di piccoli episodi e situazioni favorevoli o sfavorevoli; l’atteggiamento della squadra fa in modo che io non sia in alcun modo preoccupato.”

Il Forlì di Mister Paci arriva alla partita forte dei suoi 29 punti e del suo ottavo posto in graduatoria, vivendo un momento di chiaro-scuro a partire da inizio 2020, con 4 punti totalizzati in 6 partite dall’inizio del girone di ritorno.

Gli ultimi due risultati (0-0 contro il Mezzolara al Morgagni, 1-0 per il Mantova al Martelli) fanno comunque credere che la squadra del Presidente Cappelli rappresenti un ostacolo veramente impegnativo per il Fiorenzuola di Mister Tabbiani, come già visto nel girone di andata quando al Velodromo Pavesi si riuscì ad assistere ad una vera e propria partita a scacchi con due squadre molto organizzate.

L’1-0 per i rossoneri dell’andata fu un grande viatico per una seconda metà di girone di andata estremamente positiva per la squadra del Presidente Pinalli.

In casa Forlì, i migliori marcatori sono rappresentati da Gomez e Bonandi, con rispettivamente 7 e 5 goal all’attivo.

Una sfida difficile, dove per capitan Guglieri e compagni sarà necessaria una prestazione di altissimo livello per potersi assicurare un buon risultato; per fare ciò, lo staff tecnico rossonero ritroverà l’energia e la qualità di Olivera e Amore, di rientro dalle squalifiche.