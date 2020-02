“Percorsi per non vedenti in condizioni indecenti, se ritenuti necessari sistemarli in fretta”

“I percorsi previsti per i non vedenti a Piacenza si trovano in una situazione indecente”.

La denuncia arriva dal consigliere comunale Antonio Levoni (Liberali), che sul tema ha presentato una mozione urgente, allegando la foto che pubblichiamo relativa al percorso adiacente all’istituto Madonna della Bomba: “Sul nostro Pubblico Passeggio – sottolinea Levoni – tutti i percorsi per non vedenti si trovano nelle stesse condizioni”.

“Se, per qualsiasi motivo, – si chiede nella mozione – si fosse deciso di considerare i suddetti percorsi non più necessari e/o a norma, si proceda allora all’eliminazione di ciò che resta, che rappresenta, oltre che un pericolo, uno sfregio alla bellezza del nostro viale e di tutti luoghi dove purtroppo esistono le stesse situazioni; se, al contrario, i percorsi per non vedenti sono ancora considerati necessari ed utili, si proceda, entro più breve tempo possibile, al loro ripristino”.

“Se i percorsi sono necessari ed a norma – conclude Levoni -, il loro ripristino è fondamentale per i non vedenti”.