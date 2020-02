Perde il controllo della propria vettura d’epoca e si schianta contro un palo della luce.

Serio incidente poco prima delle 20 del 18 febbraio in via Primo Maggio a Piacenza. A rimanere ferito un uomo di 66 anni, alla guida di una Daimler d’epoca: per cause in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che ha sbandato finendo contro un palo della luce posizionato lungo lo spartitraffico che separa le due carreggiate e rimasto pericolante (nelle foto la scena dell’incidente).

Dopo l’impatto si è anche sviluppato un principio d’incendio, subito domato dai vigili del fuoco. L’uomo, soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa e dall’automedica del 118, è stato trasportato al pronto soccorso: dalle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Pesanti i disagi alla circolazione: traffico bloccato in direzione di via Pietro Cella.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza, sul posto con due pattuglie.