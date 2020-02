Piace a un bivio, a Ravenna servono i 3 punti. Franzini “Ritroviamo lo spirito battagliero”

E’ un Piacenza che non sa più vincere quello che viaggia in direzione Ravenna, dove domenica (fischio d’inizio ore 17.30) affronta una gara da non sbagliare.

I biancorossi sono ormai di fronte a un bivio: dopo l’ultimo, ennesimo, deludente pareggio arrivato nella nebbia del Garilli contro il Cesena la proprietà – nelle persone del presidente Marco Gatti e del vicepresidente Roberto Pighi – ha voluto far sentire la propria voce richiamando la squadra ad un maggior impegno. Serve una svolta, la stessa che si aspetta dall’inizio di questo 2020 ancora senza successi, per un un gruppo che domenica ha ottenuto l’undicesimo pari stagionale e nell’ultimo periodo fatica tremendamente a costruire gioco, con i soli tre gol messi a segno in cinque partite a certificare le difficoltà offensive.

Franzini, dopo il 4-4-2 visto domenica, tornerà con tutta probabilità al consueto 3-5-2. “Ma al di là del modulo – sottolinea il mister – dovremo cercare di giocare con forza e voglia di lottare, ritrovando quello spirito battagliero che ci ha sempre contraddistinto e ultimamente abbiamo un po’ perso. Si tratta di una gara molto importante, questa settimana è stata positiva, abbiamo lavorato con intensità e siamo stati ancora più insieme: sono convinto che trovando una vittoria potremo riprendere il nostro cammino”. Tutti a disposizione per il tecnico, fatta eccezione per gli infortunati Corradi e Del Favero.

Arriva da una serie positiva il Ravenna – che ha ottenuto tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro gare – e da un buon inizio di 2020 dopo una stagione sin qui altalenante. La formazione guidata da Luciano Foschi, a quota 24 in classifica, è in zona playout e ha lasciato domenica due punti preziosi sul campo dell’Imolese dove è stata raggiunta sul pari in extremis. Diversi i volti nuovi arrivati nel mercato di gennaio, fra cui l’attaccante Mokulu in prestito dal Padova e subito a segno nella sua prima da titolare. All’andata al Garilli finì 3-1 per il Piacenza grazie alla doppietta di Paponi e alla rete di Cacia.