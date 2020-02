Piace, mercato chiuso senza squilli. Domenica il Cesena, Franzini “Puntiamo ai 3 punti”

Ancora a secco di successi nel 2020, il Piacenza si prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato che vedrà i biancorossi impegnati al Garilli contro il Cesena (domenica, fischio d’inizio alle 17.30).

Di fronte due formazioni che attraversano un momento di difficoltà: la squadra di Franzini, dopo aver chiuso l’anno in crescendo, al rientro dalla sosta sta vivendo un periodo di involuzione; i romagnoli, un punto in quattro gare, sono reduci dal cambio di allenatore, con William Viali (ex Piacenza, Pro Piacenza e Fiorenzuola) che ha preso il posto dell’esonerato Modesto.

Sicuramente non una buona notizia per il Piacenza, che troverà una formazione in cerca di riscatto e vogliosa di ben figurare davanti al nuovo tecnico. I biancorossi oltretutto hanno perso in settimana anche Corradi, che nella gara di Fermo ha riportato la lussazione della spalla e starà fermo a lungo. Un problema in più per Franzini, che in vista di domenica potrà contare sui rientri di Pergreffi e Della Latta, assenti per squalifica nell’ultimo turno. Le ultime ore di mercato non hanno portato novità al tecnico di Vernasca, con la società che ha respinto i tentativi di Ternana e Vicenza per Pergreffi e Paponi; tramontata anche l’ipotesi last minute di portare a Piacenza il giovane attaccante ivoriano Latte Lath.

“Restiamo concentrati sulla prossima partita – le parole del mister alla vigilia -, dobbiamo puntare solo a fare i tre punti senza pensare a tutto il resto. Domenica mi aspetto un Cesena totalmente diverso, credo che con il cambio di allenatore si presenterà con molto più equilibrio rispetto alle ultime uscite”.

Il Cesena, a quota 25 in classifica, è reduce dal pesante ko a domicilio della Triestina. All’andata al “Manuzzi” finì 1-1, con l’ex Zecca che pareggiò il vantaggio di Paponi: il giocatore originario di Piacenza non sarà però della contesa, visto che nelle scorse ore è stato girato in prestito dalla società bianconera al Padova. Cesena che nell’ultima giornata della campagna trasferimenti invernale ha concluso gli acquisti del centrocampista Davide Munari dal Torino e dell’attaccante Simone Lo Faso dal Lecce.

MAGLIA SPECIALE DI SAN VALENTINO PER PROGETTO VITA – Domenica i biancorossi scenderemo in campo indossando le maglie speciali di San Valentino realizzate per Progetto Vita e che i tifosi potranno aggiudicarsi con un’asta benefica. I vincitori dell’asta, che partirà al termine della gara e si concluderà sabato 8 febbraio alle ore 20 sul sito https://progettovita.piacenzacalcio.it/, verseranno direttamente la somma di denaro in donazione, a Progetto Vita. Le maglie saranno consegnata a San Valentino in un evento speciale con alcuni giocatori biancorossi.