Piace, per il coronavirus “salta” anche la trasferta a Vicenza

Coronavirus, per il Piace salta anche il turno infrasettimanale contro il Vicenza in programma mercoledì 26 febbraio.

“Al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato – si legge in una nota ufficiale della Lega Pro – e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio nelle regioni di Lombardia e Veneto, la Lega Pro dispone di rinviare, a data da determinarsi, le seguenti gare:

GIRONE A

ALBINOLEFFE – MONZA

COMO – ALESSANDRIA

PERGOLETTESE – CARRARESE

PRO PATRIA – OLBIA

GIRONE B

VICENZA – PIACENZA

Come noto, per effetto delle restrizioni alle manifestazioni pubbliche stabilite dall’ordinanza della prefettura di Piacenza a seguito dell’emergenza coronavirus, i biancorossi oggi non disputeranno la partita casalinga contro la Sambenedettese. In generale tutto lo sport piacentino ha subito un brusco stop, con gare ed eventi sospesi in tutta la provincia.