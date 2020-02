Oggi, venerdì 21 febbraio, si fermano i lavoratori del settore legno-arredo industria. È il giorno dello sciopero generale di 8 ore di tutti i dipendenti diretti e interinali. A proclamarlo, lo scorso 10 gennaio, erano state le sigle sindacali del settore Feneal, Filca e Fillea, dopo la rottura delle trattative con Federlegno per il rinnovo del contratto nazionale di categoria.

Il contratto è scaduto il 31 marzo del 2019 e riguarda circa 150 mila lavoratori, che oggi scendono in piazza con 4 manifestazioni interregionali: a Milano, Treviso, Pesaro e Bari.

Foto 2 di 2



Un pullman della Fillea Cgil di Piacenza ha portato lavoratrici e lavoratori piacentini (in foto) alla manifestazione di piazza Cadorna a Milano.

In una nota i sindacati dicono “no all’aumento della precarietà e alla riduzione dei diritti, perché i lavoratori del settore aspettano risposte da quasi un anno e non meritano il trattamento riservato finora da una controparte che intende affermare un modello di impresa basato non sulla qualità del lavoro, sugli investimenti, sulla professionalità e sul benessere organizzativo, ma sulla riduzione dei costi e su una gestione unilaterale dell’organizzazione del lavoro. Noi non ci stiamo”.