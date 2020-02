PIACENZA – CESENA 1-1 (FINALE)

Polidori (R) al 30′, Ardizzone al 46′

Ancora un pareggio per il Piacenza, che non sa più vincere. Nemmeno contro il Cesena coi biancorossi che hanno offerto una prestazione decisamente deludente. A condizionare la partita la fitta nebbia che ha avvolto il Garilli sin dalle prime battute di gioco. La vittoria in casa biancorossa manca da metà dicembre e la parte alta della classifica si allontana. La Feralpisalò ha superato il Piacenza, ora settimo in graduatoria.

Parte forte il Cesena che tiene il pallino del gioco e si rende pericoloso in almeno un’occasione nella prima mezzora. Ma in maniera un po’ inattesa, sono i biancorossi a portarsi in vantaggio: grazie ad un fallo di mano in area che induce il direttore di gara a concedere il rigore. Polidori trasforma e la partita cambia volto. Il Piace crede nei propri mezzi e si getta in attacco senza tuttavia arrivare al raddoppio.

Si va al riposo con il Garilli sempre più avvolto dalla nebbia.

La ripresa riserva una doccia fredda ai pochi tifosi presenti allo stadio, a pochi secondi dal fischio iniziale il Cesena pareggia con Ardizzone lasciato libero in area dalla difesa. Ci si attende una reazione da Franzini e soci ma non è così. La partita si trascina con l’iniziativa che torna in mano ai romagnoli, mentre il Piace non riesce a produrre gioco. Ininfluenti i cambi operati dal mister. Dopo 5 di recupero il fischio finale, la nebbia ha avvolto provvidenzialmente le ultime battute di una partita da dimenticare.

Finale al Garilli, tra Piacenza e Cesena finisce in pari.

Scade il 90′ e sono cinque i minuti di recupero.

Al’89 conclusione senza pretese di Della Latta.

Non cambia la cornice ambientale al Garilli, la nebbia avvolge lo stadio anche negli ultimi minuti della partita.

All’80’ doppio cambio in casa biancorossa, Sylla per Paponi e Nicco per Cattaneo.

Piacenza che subisce il gioco dei romagnoli, pare di assistere alla prima parte del match.

Attacca sempre il Cesena, al 65′ ma Ardizzone scivola e fallisce il tiro.

Franzini prova a cambiare: Borri e Franchini che entrano per Marotta e Nannini.

Al 56′ Ardizzone perde palla e Sestu che cerca di aprire alla sua destra ma la difesa ospite ci mette una pezza.

Al 53′ cartellino giallo per Pergreffi.

Cross di Zampano per il colpo di testa di Ardizzone che sul primo palo supera Mazzini da distanza ravvicinata, difesa inefficace.

Inizio di ripresa che non ci voleva per il Piace, il Cesena pareggia dopo pochi secondi dal fischio con Ardizzone.

Fine del primo tempo, biancorossi in vantaggio nella nebbia del Garilli.

Al 40′ Franco calcia col destro dal limite, la sfera rimbalza davanti a Mazzini che è costretto ad alzarla sopra la traversa.

I biancorossi hanno acquistato convinzione dopo il vantaggio, mantenendo più il possesso palla.

Trasforma Polidori al 30′, biancorossi in vantaggio, freddo dagli undici metri l’attaccante del Piacenza.

Rigore per il Piacenza al 29′: il cross di Sestu viene intercettato con il braccio da un difensore del Cesena, l’arbitro assegna il penalty ai biancorossi.

La nebbia condiziona anche il gioco della partita, con poche emozioni e ritmi blandi.

Metà primo tempo sul pari, ma ad avere l’iniziativa dall’inizio del match è il Cesena.

Al 13′ è il Cesena vicino al vantaggio con un destro a giro di Russini dal limite dell’area di rigore e la palla esce di un nulla.

Visibilità resa precaria dalla nebbia.

All’8′ Cattaneo prova il sinistro sul traversone da destra effettuato da Sestu: si salva il Cesena con l’intervento di Marson.

Cesena intraprendente in queste prime battute di gioco, al 6′ Franco cerca di sorprendere Mazzini con un pallonetto ma il portiere blocca facilmente.

Partiti. Da Cesena presenti circa 300 tifosi bianconeri.

Ancora una cornice di pubblico scarso per la partita del Garilli.

A dirigere la sfida sarà Marco Monaldi della sezione Aia di Macerata.

Sul Garilli incombe il pericolo nebbia.

Nella formazione biancorossa in attacco sono schierati Paponi e Polidori, con Sestu in appoggio delle punte.

Entrambe le compagini si affidano ad un modulo differente da quello delle ultime apparizioni: il Piacenza giocherà col 4-4-2, Franzini potrà contare su Paponi e Polidori in attacco; risponde il Cesena col 4-3-2-1, Borello e Russini trequartisti dietro a Butic.

Di fronte due formazioni che attraversano un momento di difficoltà: la squadra di Franzini, dopo aver chiuso l’anno in crescendo, al rientro dalla sosta sta vivendo un periodo di involuzione; i romagnoli, un punto in quattro gare, sono reduci dal cambio di allenatore, con William Viali (ex Piacenza, Pro Piacenza e Fiorenzuola) che ha preso il posto dell’esonerato Modesto.