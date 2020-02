Piacenza Baseball, il calendario dei test precampionato

La preparazione del Piacenza Baseball va avanti da dicembre ma ora è stato ufficializzato il calendario degli “Spring Trainings” che dall’8 marzo accompagneranno la formazione allenata dal venezuelano Kevin Nieves alla prima giornata del Campionato di B di domenica 5 aprile.

Il primo test pre-season sarà come detto domenica 8 marzo sul diamante lodigiano degli Old Rags, formazione iscritta alla Serie C. Un esordio stagionale entrato ormai nella tradizione visti anche gli ottimi rapporti con il club giallo-verde dal quale anche nel 2020 arriveranno in prestito il ricevitore Luca Gardenghi e l’interno Mattia Caimmi. Ancora in trasferta anche il secondo appuntamento precampionato. A Milano, sul diamante Saini, il Piacenza scoprirà la nuova avversaria che avrà in campionato, vale a dire il ripescato Ares. Per vedere le prime giocate al De Benedetti bisognerà aspettare domenica 22 marzo quando l’asticella si alzerà col doppio incontro con il Cus Brescia di Serie A2.

Prove generali di campionato infine nel week-end del 28-29 marzo con il 24° Torneo “Città di Piacenza” che per la ventunesima volta sarà intitolato alla memoria del fondatore del Piacenza Baseball Giovanni De Benedetti. Si tratterà di un triangolare con l’etichetta internazionale per la presenza, oltre a Piacenza e Reggio Emilia, dei tedeschi Reds Stuttgart, quotata formazione di Bundesliga. Si comincerà sabato 28 con Piacenza-Stuttgart per chiudere il giorno successivo quando Reggio, avversario dei piacentini anche in campionato, affronterà in mattinata la perdente di sabato e nel pomeriggio la vincente.