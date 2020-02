“Piacenza città tra le acque” Il ciclo di incontri Auser

Piacenza? Una piccola Venezia. A vederla oggi non si direbbe, ma l’importanza dell’acqua per la nostra città e il reticolato urbano appare evidente nella storiografia, e emerge nelle fino al Settecento, dove all’interno della cinta muraria scorrono rivi, canali e vie d’acqua inimmaginabili oggi.

“Piacenza città tra le acque: fonti, sicurezza, suoni e valore delle nostre acque”. Questo il titolo di una serie di conferenze divulgative, pubbliche e aperte a tutti – ma fondate su basi storiografiche e scientifiche e tenute dai massimi esperti del campo – che Auser Cultura Piacenza ha organizzato grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione di Iren, Consorzio di Bonifica e del Conservatorio Nicolini. Immagine simbolo delle Conferenze è proprio una stampa antica di Piacenza con i suoi canali.

Curatrice del ciclo di conferenze che prenderanno il via mercoledì 5 febbraio alle ore 16 all’auditorium della Fondazione in via Sant’Eufemia, è una professoressa di scienze in pensione, Linda Pampari, oggi animatrice di Auser Cultura, che spiega così l’importanza di questo elemento: “Nell’acqua è nata la vita sul nostro pianeta, essa è vita e senz’acqua si muore. Abbiamo pensato di dedicare a questo elemento e al “governo dell’acqua della città” questo ciclo di conferenze che vogliono far comprendere il mondo sfaccettato che ruota attorno al suo utilizzo: come arriva nella nostra città, come viene convogliata nelle nostre case e negli acquedotti, come viene controllata per garantire sicurezza e qualità. E ancora – spiega Pampari – come sia utile per l’organismo, come si possa ridurre il consumo di plastica che oggi rischia di comprometterne la qualità e come, infine, l’acqua possa essere fonte di creatività”.

La manifestazione aprirà i battenti il 5 febbraio con una conferenza dal titolo “L’acqua che muove l’economia del territorio”, tenuta dal presidente del Consorzio di bonifica, Fausto Zermani, ore 16:00 auditorium della Fondazione.

– 5 Febbraio 2020 mercoledì ore 16.00: “L’acqua che muove l’economia del territorio”

Consorzio Bonifica Piacenza dott. Fausto Zermani (Presidente del Consorzio Bonifica di Piacenza) – Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano

– 19 Febbraio 2020 mercoledì ore 16.00: “AGENDA 2030: uso sostenibile delle risorse idriche (aspetti ambientali, idrogeologici, legislativi, vulnerabilità acquiferi e fonti di approvvigionamento). Ing. Geologo Marco Bergonzoni (Eduiren) – Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano

– 26 Febbraio 2020 mercoledì ore 16.00: Dalla captazione al rubinetto allo scarico: aspetti tecnici e di corretto monitoraggio. Ing. Geol. Marco Bergonzoni (Eduiren) – Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano

– 4 Marzo 2020 mercoledì ore 16.00: Prevenzione e qualità dell’acqua. Dott. Roberto Florio – “Serra” di Palazzo Ghizzoni-Nasalli

– 17 Marzo 2020 martedì ore 16.00: La composizione del paesaggio sonoro nel progetto “Un Po di musica”. Roberto Doati docente di Musica Elettronica presso il Conservatorio “Giuseppe Nicolini” – “Serra” di Palazzo Ghizzoni-Nasalli

(nota stampa)