Piacenza Jazz Fest, rinviato il concerto inaugurale

In ottemperanza delle misure adottate in Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, che saranno in vigore fino al 1° marzo compreso, il concerto inaugurale di Piacenza Jazz Fest, in programma il 29 febbraio, e due degli eventi collaterali del festival, previsti il 1° marzo, non avranno luogo.

“L’associazione Piacenza Jazz Club continua a lavorare sulle numerose date del mese di marzo – spiegano gli organizzatori – , confidando che la situazione di emergenza rientri quanto prima. In particolare continuano ad operare regolarmente le prevendite per i concerti successivi, a partire da quello del 7 marzo con Dave Liebman e Richie Beirach, con tutti i canali messi a disposizione, locali e online; canali utili anche per ottenere il rimborso da chi sia già in possesso del biglietto per il concerto annullato di Tom Harrel. Per i possessori di abbonamento, il conguaglio di rimborso verrà effettuato al termine di tutta la manifestazione”.

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito www.piacenzajazzfest.it o visitare la pagina Facebook del festival www.facebook.it/piacenzajazzfest.

Per contatti si può scrivere alla mail a biglietti@piacenzajazzclub.it oppure telefonare allo 0523.579034 – 366.5373201