Piacenza Pallanuoto, i risultati delle giovanili

Piacenza Pallanuoto, i risultati delle formazioni giovanili

UNDER 18 – SERIE A – Dopo lo Stop contro Biella la Piacenza Pallanuoto 2018 ritrova una facile vittoria contro Pn Barzanò. I piacentini sono più veloci e tecnicamente più preparati rispetto agli avversari che devono cercare di limitare i danni in difesa. Nel primo tempo partono bene Bertolini e Citterio che sfruttano tutte le ripartenze battendo l’incolpevole Busato. Il Barzanò trova il goal in superiorità numerica grazie ad una palombella di Belloni.

Nel secondo tempo i piacentini iniziano a giocare sfruttando di più Garofalo al centro che segna e consegna assist nelle mani di Bernazzani, capitano dei piacentini, e Felsini. Massironi trova il secondo goal per la squadra di Barzanò con un tiro dai 5 metri mentre Kamara per i piacentini sfiora il goal con un tiro da porta a porta che per poco non beffa Busato. Nel terzo tempo la partita non cambia e Garofalo, Felsini e Terzoni segnano le 3 reti mentre Vincenzi, Guglielmetti e Leoni bloccano qualsiasi tentavo offensivo degli avversari. Nell’ultimo tempo il Piacenza dilaga grazie a Citterio che realizza 3 goal in controfuga ed a Terzoni che gira 2 volte la palla in rete dal centro. Il Barzanò segna con Bna verso la fine del tempo con un tiro dai 5 metri dove nulla può Kamara.

PN BARZANO’ BLU – PIACENZA PALLANUOTO 2018 3-16 (1-4) (1-4) (0-3) (1-5)

Pn Barzanò 2: Busato, Massironi (1), Fumagalli, Greco, Stalio, Casati, Pollastri, Mandelli, Bna(1), Belloni(1), Cogliati. All. Tommaso Porta

Piacenza Pn: Kamara, Sagresti, Guglielmetti, Felsini (2), Leoni, Garofalo (2), Ambrogio, Zaffignani, Bertolini (4), Terzoni (3) Citterio (4), Vincenzi, Bernazzani (1). All. Di Gianni Rocco

Arbitro: Fulvio Finazzi

UNDER 14 – Continua la striscia di vittorie per l’under 14 blu del Piacenza Pallanuoto 2018, che nelle acque di Seregno conquista la quinta vittoria consecutiva su altrettante partite imponendosi con un netto 20 – 1 sul Poli Novate. A guardare il risultato sembra sia stato tutto facile per la squadra di mister Mastrogiovanni, ma non è andata così a causa di una serie di disavventure che hanno accompagnato la trasferta. In particolare, a causa di un problema elettronico del bagagliaio del bus che accompagnava la squadra, le borse sono rimaste all’interno del mezzo costringendo i ragazzi, con il consenso della terna arbitrale, a presentarsi sul piano vasca con costumi non convenzionali e improvvisando ciabatte di fortuna con copriscarpe comprati all’ingresso.

La formazione di mister Mastrogiovanni è sicuramente superiore sul piano fisico ed affronta la partita col piede giusto: la capitana Anna Perazzoli battezza la porta avversaria rendendosi subito pericolosa e andando a segno a pochi secondi dal fischio d’inizio, i ragazzi seguendo i consigli del mister sono sempre attenti in difesa e pronti a ripartire in controfuga su ogni palla recuperata. Da segnalare la buona prova dei centrovasca Bekric e Barbieri entrambi autori di 5 reti. In ogni frazione di gioco i piacentini tengono il ritmo alto dimostrando di meritare il primato del girone, vanno in goal quasi tutti i componenti della rosa chiudendo la partita sul 20 a 1 e portando a casa tre punti, da sottolineare il caloroso tifo dei genitori sugli spalti e i novanta minuti di applausi che sono seguiti alla chiusura del match.

I commenti del mister alla fine della partita sono i seguenti: “Sicuramente ci sono stati dei progressi dalla prima di campionato, oggi però il nostro avversario è modesto, ho visto da parte dei ragazzi voglia di vincere e si sono impegnati al massimo in acqua, tutti sono entrati e hanno dato il 100%.”

PIACENZA PALLANUOTO 2018 BLU – POLI NOVATE 20 – 01

Pc PN 2018: 1)Valla Matteo 2)Beatrice Tomasoni 3)Capuano Tommaso Paolo 1 4) Amar Bekric 5 5)Nicolò Ferrari 3 6)Riccardo Girani 1 7)Abbati Edoardo 2 8) Michael Barbieri 5 9)Luca Mazzadi 3 10) Emma Martini 1 11)Fabrizio Marchini 1 12)Federico Guidotti 2 C)Anna Perazzoli 2

UNDER 13 – Esordio vittorioso per l ‘Under 13 Piacenza Pallanuoto 2018 che, nella piscina di Cremona, nonostante un inizio un po’ timido, riesce a superare gli avversari con il risultato di 6 a 8 e a conquistare i primi 3 punti.

Inizio in salita per la squadra di mister Mastrogiovanni, che nonostante la buona concentrazione dei ragazzi subisce un goal a tre minuti dall’inizio del match: il capitano del Cremona tira colpendo il palo ma l’arbitro assegna il primo goal alla formazione ospitante. I ragazzi provano a reagire con Cosentino e Rossi che cercano di rendersi pericolosi, ma sbagliano sotto porta, così Cremona ha la possibilità di insaccare ancora alle spalle di Valle per il secondo goal. Ma i leoncini piacentini non si arrendono e a fine primo tempo vanno a segno con Cosentino, che prima sbaglia il rigore e poi è bravo a ribadire in rete la corta respinta del portiere.

Ad inizio secondo tempo è ancora Cremona a rendersi pericolosa con il proprio capitano che segna per il momentaneo 3-1. Ancora un rigore riporta a galla i piacentini, questa volta Rossi non sbaglia e accorcia le distanze. I padroni di casa non ci stanno a fare da spettatori e vanno ancora a segno riportandosi al più due. Capitan Rossi carica la squadra prendendosela sulle spalle e realizzando in controfuga il goal del 4-3. A pochi secondi dallo scadere Krstev realizza il goal del pareggio sfruttando un’ingenuità difensiva. Col punteggio di 4-4 si chiude la seconda frazione di gioco e dopo un’inversione di campo inizia il terzo quarto, i piacentini si rendono subito pericolosi procurandosi un rigore che Krstev realizza portando per la prima volta il Piacenza in vantaggio.

Cremona prova a rispondere, ma più di una volta il portiere Valla si fa trovare pronto ed è anche bravo a lanciare il solito Rossi per il doppio vantaggio del Piacenza. Alla fine del secondo tempo i padroni di casa sono bravi a sfruttare le superiorità numeriche concesse dal direttore di gara e a chiudere il terzo parziale in pareggio col risultato di 6-6. Nel quarto parziale Cosentino sfrutta una marcatura erronea e riporta i suoi in vantaggio, bissato poi da Rossi rapido ad insaccare dopo il time out; la partita si chiude tra gli applausi dei genitori e i saluti dei ragazzi.

A fine partita mister Mastrogiovanni dichiara: “Finalmente si iniziano a vedere dei miglioramenti; c’è ancora tanto da fare, speriamo di continuare così, sappiamo qual è la strada da seguire, non abbiamo giocato benissimo si poteva fare molto meglio”.

CREMONA – PIACENZA PALLANUOTO 2018 6 – 8

Pc PN 2018: 1)Valla Matteo (VK) 2)Bassani Riccardo 3)Fiorito Isotta 4) Guglielmetti Beatrice 5)Cavanna Enea 6)Valle Lorenzo 7)Mezzadri Mattia 8)Jhonny Cosentino 2 9)Rossi Jacopo (K) 4 10) Krstev Bogdan 2 11)Molinari Alessandro 12)Simone Gaetani 13)Sola Raffaello 14)Andrea Anceschi 15)Cimelli Mirko.